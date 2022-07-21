Байден запланировал звонок Си Цзиньпину

Будущий разговор очень важен в контексте напряжения в отношениях США и Китая из-за статуса Тайваня.

Президент США Джо Байден рассчитывает поговорить со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в течение следующих 10 дней. Об этом в среду, 20 июля, он сказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Reuters.

"Думаю, я поговорю с президентом Си в течение следующих 10 дней", - сказал Байден журналистам, возвращаясь из климатической поездки в Массачусетс.

Выступая перед журналистами, он сообщил, каких основных тем коснется предстоящий разговор.

Агентство отметило, что разговор политиков очень важен в контексте напряжения в отношениях США и Китая из-за статуса Тайваня, а также из-за того, что администрация Байдена обдумывает над снижением пошлин на импортируемые из Китая товары, чтобы помочь уменьшить инфляционное давление на американских потребителей.

Байден также заявил, что по мнению американских военных, запланированная поездка спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань - это плохая идея, так как сейчас не стоит посещать остров, на который претендует Пекин.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден проведет саммит США – Африка.