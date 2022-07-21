В США требуют объявить РФ государством-спонсором терроризма - СМИ

Американский Конгресс обратился к госсекратрю Энтони Блинкену с требованием признать РФ государством-спонсором терроризма.

Парламент США требует от своего правительства признать РФ государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает американское издание Politico.

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В частности, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась с таким требованием к государственному секретарю Энтони Блинкену. По ее словам, если правительство откажется, то в противном случае это сделает сам Конгресс.

"Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм", - приводит слова помощника одного из демократов издание.

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