США хотят признать геноцидом войну РФ в Украине

Влиятельный законодатель от Демократической партии, глава Хельсинкской комиссии США Бен Кардин подчеркнул, что поступки России по Украине являются ничем иным, как геноцидом, и это не ограничивается войной.

Двухпартийная группа высокопоставленных сенаторов США представила в Верхней палате проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом украинского народа. Текст документа размещен на официальном сайте Комитета по международным отношениям Сената США, передает Укринформ.

"Несомненно, что то, что Россия делает в Украине, является геноцидом", - заявил один из авторов резолюции республиканец Джим Риш.

В этой связи он напомнил о преступлениях, совершенных российскими военными в Ирпене, Гостомеле и других украинских городах.

"Международное сообщество документирует многочисленные злоупотребления россии, военные преступления по всей Украине. Пора Соединенным Штатам и миру признать это как таковое", - заметил сенатор.

Влиятельный законодатель от Демократической партии, глава Хельсинкской комиссии США сенатор Бен Кардин подчеркнул, что поступки России по Украине являются ничем иным, как геноцидом, и это не ограничивается войной.

"Россия пытается уничтожить не только людей и здания в Украине, но и украинский язык, украинскую историю и украинскую культуру. Это геноцид. Мир должен признать этот факт, а виновные должны понести ответственность", - подчеркнул Кардин.