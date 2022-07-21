Президент Италии распустил парламент

В Италии должны пройти досрочные выборы. Итальянские СМИ называют наиболее вероятной датой их проведения 25 сентября.

Президент Италии Серджо Матарелла в четверг, 21 июля, подписал декрет о роспуске парламента. Об этом сообщает Rai.

Сообщается, что такое решение Матарелла принял после консультаций со спикерами обеих палат итальянского парламента в соответствии со статьей 88 Конституции.

Таким образом, в Италии должны пройти досрочные выборы. Итальянские СМИ называют наиболее вероятной датой их проведения 25 сентября.

Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги.