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Президент Италии распустил парламент

В Италии должны пройти досрочные выборы. Итальянские СМИ называют наиболее вероятной датой их проведения 25 сентября.
Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Матарелла в четверг, 21 июля, подписал декрет о роспуске парламента. Об этом сообщает Rai.

Сообщается, что такое решение Матарелла принял после консультаций со спикерами обеих палат итальянского парламента в соответствии со статьей 88 Конституции.

Таким образом, в Италии должны пройти досрочные выборы. Итальянские СМИ называют наиболее вероятной датой их проведения 25 сентября.

Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. 

 

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