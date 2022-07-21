СМИ назвали дату подписания соглашения о вывозе зерна

Участники переговоров по "зерновому коридору" готовы заключить итоговое соглашение. Церемония пройдет в стамбульском дворце Долмабахче.

Соглашение об экспорте зерна из Украины будет подписано 22 июля в Стамбуле. Об этом информирует турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на канцелярию президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что церемония состоится в 16:30 во дворце Долмабахче. В ней примут участие представители Украины, России, а также президент Турции и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, 13 июля в Стамбуле прошли четырехсторонние - Украина, Турция, РФ и ООН - переговоры по экспорту украинского зерна через порты Черного моря.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании координационного центра в Стамбуле, а также были согласованы основные технические вопросы вывоза зерновых, такие как совместный контроль в пунктах назначения и обеспечение безопасности судоходства на перевалочных путях.