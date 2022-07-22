Число российских шпионов в Европе снизилось вдвое - ГУР Британии

За последние пять месяцев страны ЕС выдворили более 400 офицеров российских разведведомств, уточнили в Ми-6.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину РФ потеряла 50% возможностей для шпионажа в Европе. Такие данные озвучил глава британской разведки Ричард Мур, сообщает в четверг, 21 июля, CNN.

Как указано, на ежегодном форуме по вопросам безопасности Института Аспена, который прошел в одноименном городе в американском штате Колорадо, руководитель Ми-6 уточнил, что за последние пять месяцев страны ЕС выдворили более 400 офицеров российских разведведомств, которые действовали под дипломатическим прикрытием.

Многие также маскировались под рядовых граждан, акцентировал Мур.

"Мы в Британии считаем, что это могло наполовину снизить их возможности заниматься шпионажем в пользу России в Европе", - сказал он.

Как сообщалось, в конце июня власти Болгарии приняли решение выслать 70 дипломатов и технический персонал посольства России - они были уличены в шпионаже.

В ответ на это Москва пригрозила Софии разрывом дипломатических отношений.