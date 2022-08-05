Немецкие депутаты решили посетить Тайвань вслед за Пелоси

Они также побывают в Гонконге и Японии.

Делегация немецких депутатов Бундестага решила посетить Тайвань. Подробности передает издание Tagesschau.

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Так, комментируя грядущую поездку, один из депутатов заявил, мол не хочет, чтобы их сдерживал "дракон, который дышит угрозами". Это произойдет несмотря на напряженность отношений с Китаем после того, как Тайвань накануне посетила спикер Платы представителей США Нэнси Пелоси.

Отмечается, что остров посетит Комитет по правам человека Бундестага. Это произойдет в конце октября. По словам немецких депутатов, их поездка не является реакцией на поездку Пелоси, мол она была запланирована давно.

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Считается, что в период 22-30 октября парламентарии побывают не только в Тайване, но и в Гонконге, и в Японии.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как Пелоси покидает Тайвань.

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