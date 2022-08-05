Латвия перестала выдавать визы россиянам

Попасть в Латвию теперь можно в одном исключительном случае по спецвизе, или по визам других стран ЕС

Латвия полностью приостановила выдачу въездных виз для граждан Российской Федерации. Исключение сделано только для одной гуманитарной ситуации. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза".

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По информации журналистов, посольство Латвии в России прекратило оформлять визы для россиян, сроки возобновления выдачи пока не определены. Исключение сделано только для одной ситуации – если гражданин РФ едет на похороны близкого родственника в Латвии.

Причины данного решения официально не объявлены. Впрочем, Латвия еще весной перестала выдавать россиянам туристические визы, сохранив выдачу только рабочих и гуманитарных виз. Теперь остановлено оформление и таких виз.

Напомним, Финляндия планирует ужесточить визовый режим с РФ. Финское правительство рассматривает возможность ввести ограничения на визовый режим с Россией.

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