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Латвия перестала выдавать визы россиянам

Попасть в Латвию теперь можно в одном исключительном случае по спецвизе, или по визам других стран ЕС
 |  Автор: Юрий Кобзар
Латвия перестала выдавать визы россиянам
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Латвия полностью приостановила выдачу въездных виз для граждан Российской Федерации. Исключение сделано только для одной гуманитарной ситуации. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза".

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По информации журналистов, посольство Латвии в России прекратило оформлять визы для россиян, сроки возобновления выдачи пока не определены. Исключение сделано только для одной ситуации – если гражданин РФ едет на похороны близкого родственника в Латвии.

Причины данного решения официально не объявлены. Впрочем, Латвия еще весной перестала выдавать россиянам туристические визы, сохранив выдачу только рабочих и гуманитарных виз. Теперь остановлено оформление и таких виз.

Напомним, Финляндия планирует ужесточить визовый режим с РФ. Финское правительство рассматривает возможность ввести ограничения на визовый режим с Россией.

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