В оккупированных регионах мало желающих "присоединиться" к РФ - СМИ

Российские СМИ, ссылаясь на источники близкие к Кремлю, заявили, что на оккупированных территориях желающих "присоединиться" к РФ мало. Это подтвердили результаты закрытого опроса.

Российские захватчики проводили в июле опросы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей о "присоединении" к России. Эту идею поддержали всего лишь 30%. Об этом со ссылкой на источники издания близкие к Кремлю сообщило российское издание Медуза в пятницу, 5 августа.

СМИ сообщает, что старания российских пропагандистов не приносят результатов и поддержка России на временно оккупированных территориях слабая.

"Два собеседника, близких к АП (аппарату президента - ред.), рассказали... что в середине июля на занятых территориях Запорожской и Херсонской областей провели закрытый социологический опрос о том, хотят ли местные жители присоединения к России. По его результатам, за присоединение выступили около 30%, столько же (в условиях оккупации) высказалось за сохранение областей в составе Украины. Остальные "затруднились с ответом".

В Кремле считают, что несмотря на такие низкие показатели "референдумы пройдут как следует".

Кроме того, источники заявили, что 11 сентября как дата референдума довольно условная. Его могут провести в другой день.

Напомним, США предупредили России о быстром и жестком ответе в случае аннексии оккупированных территорий Украины.

По оценкам СМИ, российские оккупанты надеются с помощью псевдореферендумов аннексировать пятую часть всей территории Украины уже в сентябре.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военные цели Москвы в Украине "теперь выходят за пределы Донбасса", Москва нацелена на Херсонскую и Запорожскую области.

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