В Болгарии заявили о поставках тысяч тонн оружия Украине

Болгарское оружие было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной, утверждает Александр Михайлов.

Болгария оказывает военную помощь Украине. София уже передала Киеву 4200 тоннах оружия. Об этом сказал исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александр Михайлов, сообщило накануне издание Nova.bg.

"За первые четыре месяца с начала войны – до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия в 1 млрд 16 млн евро. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной", – заявил болгарский чиновник.

Он заверил, что имеет документы в доказательство своих слов, но не показал их.

Напомним, в мае парламент Болгарии разрешил ремонт техники для ВСУ. Принятый пакет также включал гуманитарную, финансовую и военную помощь, продолжение поддержки вступления Украины в ЕС.

При этом утверждалось, что Болгария отказалась поставлять оружие Украине.

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