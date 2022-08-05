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Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Главы России и Турции нашли консенсус в вопросе покупки российского газа Анкарой, последняя готова платить национальной валютой РФ.
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, сообщает российское провластное информагентство ТАСС в пятницу, 5 августа.

СМИ также опубликовало заявление двух президентов по итогам переговоров в Сочи, в частности:

  • президенты РФ и Турции договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции;
  • Путин и Эрдоган подчеркнули, что важно сохранить политическое единство и территориальную целостность Сирии;
  • главы России и Турции акцентировали необходимость обеспечить выполнение стамбульских соглашений, включая беспрепятственный экспорт зерна РФ;
  • стороны договорились наращивать объем торговли РФ и Турции, идти навстречу ожиданиям обеих сторон по вопросам энергетики;
  • президенты договорились наращивать взаимодействие РФ и Турции в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве;
  • Путин и Эрдоган, "несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы", подтвердили волю России и Турции к дальнейшему развитию отношений;
  • лидеры стран подчеркнули ключевое значение доверительных отношений РФ и Турции для достижения региональной и международной стабильности.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в город Сочи на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в конце июля Эрдоган и Путин встречались в Иране. Тогда СМИ сообщили, что российский лидер просил наладить в РФ производство беспилотников Bayraktar, ставших одним из символов украинского сопротивления военной агрессии Москвы.

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