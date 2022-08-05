Папа Римский встретился с "вторым лидером" РПЦ митрополитом Антонием

Глава Римо-католической церкви провел встречу с вторым по влиянию представителем Русской православной церкви.

Папа Римский Франциск встретился в пятницу с митрополитом Антонием, вторым по влиянию лидером Русской православной церкви. Встреча прошла перед анонсированной на сентябрь встречей с патриархом Кириллом, который поддерживает войну в Украину, а также попал под санкции в ряде стран Европы. Об этом сообщило издание Vatican News в пятницу, 5 августа.

Митрополит Антоний включен Ватиканом в список официальных встреч Папы. Однако пока еще неизвестны детали этой частной аудиенции.

Информационное агентство Интерфакс сообщило со ссылкой на заявление отдел внешних церковных связей Московского патриархата, который возглавляет Антоний, что разговор велся по-итальянски. В ходе встречи обсуждались "многочисленные вопросы, стоящие на повестке дня православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов".

Напомним, Папа Римский Франциск намерен посетить Россию и Украину. Его визит может состояться в июле.

Кроме того, американский актер Итан Хоук призвал Папу Римского принять участие, а также возглавить марш мира в поддержку украинского народа.

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