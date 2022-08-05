Исламский джихад начал ракетный обстрел Израиля

Исламисты в ответ на убийство одного из их лидеров запустили ракеты по югу и центру израильского государства.

Террористическая группировка Исламский джихад в пятницу вечером, 5 августа, начала массированный ракетный обстрел центра и юга Израиля из Газы, сообщают Детали.

Сигналы воздушной тревоги прозвучали во многих городах в Ашдоде, Ашкелоне, Сдероте, Ган-Явне, Бат-Яме, Ришон ле-Ционе, Холоне, Нетивоте, местном совете Шаар ха-Негев и в множестве населенных пунктов на приграничной с Газой территории. В частности, по Израилю выпущены десятки ракет за 20 минут. Об этом со ссылкой на источники с места событий

СМИ отмечают, что военные Израиля задействовали система ПРО Железный купол. В частностим, сообщают о перехватах ракет над Сдеротом, Ашкелоном и Ашдодом. По этим трем городам ведется плотный ракетный огонь. Израильский 11-й канал ИТВ сообщает о том, что только над Сдеротом сбиты как минимум шесть ракет.

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по целям Исламского джихада в секторе Газа. Армия атакует центры производства оружия, склады и огневые позиции террористической организации.

מטחים לעבר שדרות ונתיבות.

כיפת ברזל מתמודדת עד כה בהצלחה רבה pic.twitter.com/UTirp7YbC8 — מוקד הידיעות (גם בטלגרם) (@DkxNzXGjab3yWBG) August 5, 2022

Напомним, что армия обороны Израиля 5 августа, около 16:30 начала операцию Рассвет против группировки Исламский джихад в секторе Газа. Израильские военные наносит удары по сектору. В ходе авиаударов ликвидирован Тайсир Джабари, лидер северного округа военного крыла Исламского джихада в Газе и еще несколько боевиков.

Местные СМИ также сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения в Газе.

Минздрав в Газе сообщает о 10 убитых, в числе которых — пятилетняя девочка, и 55 раненых. Точное количество гражданских лиц не уточняется.

Телеграм-канал Абу-Али Экспресс со ссылкой на неофициальные источники в Газе сообщает о том, что уничтожены 8 боевиков Исламского джихада.

Ранее сообщалось, Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану с целью сдержать его ядерную программу. Такое заявление сделал министр обороны страны Бени Ганц.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet