США готовит новую военную помощь Киеву - СМИ
Американские чиновники сообщили западным СМИ, что в новом пакете для Украины предусмотрены боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
В США работают над новым пакетом военной помощи для Украины на сумму в один миллиард долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает информационное агентство Reuters в пятницу, 5 августа.
Американские чиновники сообщили СМИ, что президент США Джозеф Байден в настоящее время не подписал указ о новом пакете помощи. В связи с этим его наполнение и стоимость может меняться.
По их словам, если пакет помощи подпишут в его нынешнем виде, то Украина получит боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
В новый пакет помощи также должны войти 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что Северная Македония подарила Украине танки Т-72. На вооружении страны находилась 31 единица этой бронетехники.
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