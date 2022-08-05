США готовит новую военную помощь Киеву - СМИ

Американские чиновники сообщили западным СМИ, что в новом пакете для Украины предусмотрены боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

В США работают над новым пакетом военной помощи для Украины на сумму в один миллиард долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает информационное агентство Reuters в пятницу, 5 августа.

Американские чиновники сообщили СМИ, что президент США Джозеф Байден в настоящее время не подписал указ о новом пакете помощи. В связи с этим его наполнение и стоимость может меняться.

По их словам, если пакет помощи подпишут в его нынешнем виде, то Украина получит боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

В новый пакет помощи также должны войти 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

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