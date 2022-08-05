Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

США готовит новую военную помощь Киеву - СМИ

Американские чиновники сообщили западным СМИ, что в новом пакете для Украины предусмотрены боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
США готовит новую военную помощь Киеву - СМИ
В США работают над новым пакетом военной помощи для Украины на сумму в один миллиард долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает информационное агентство Reuters в пятницу, 5 августа.
 
Американские чиновники сообщили СМИ, что президент США Джозеф Байден в настоящее время не подписал указ о новом пакете помощи. В связи с этим его наполнение и стоимость может меняться.
 
По их словам, если пакет помощи подпишут в его нынешнем виде, то Украина получит боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
 
В новый пакет помощи также должны войти 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Северная Македония подарила Украине танки Т-72. На вооружении страны находилась 31 единица этой бронетехники.

США сообщили о новом пакете военной помощи Киеву

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK