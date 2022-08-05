Газ и зерно. Как Эрдоган к Путину слетал

В Сочи прошли переговоры президента страны-агрессора Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Реджеп Эрдоган чуть ли не единственный мировой лидер, который после полномасштабного вторжения России в Украину продолжает общаться и видеться с Владимиром Путиным. Турция не стала присоединяться к санкциям в ответ на вторжение России в Украину. Эрдоган неоднократно предлагал свои посреднические усилия. Анкара одновременно продает оружие Украине, заявляя о поддержке ее территориальной целостности и принимает у себя российских олигархов, бегущих от западных санкций.

Закрытые переговоры

Эрдоган прилетел в Сочи для переговоров с Путиным в пятницу днем. Вместе с ним - министры иностранных дел и обороны, а также начальник национальной разведки Турции. Переговоры проходили в закрытом режиме в санатории Русь. Первый этап - переговоры один на один, затем с делегациями.

Продлились переговоры чуть более четырех часов. Кортеж президента Турции уехал в седьмом часу вечера. Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам саммита не была запланирована.

Зерно

Эрдоган был инициатором переговоров о разблокировке экспорта украинского зерна, который сорвала Россия своим нападением. Москва и Киев согласились на переговоры в Стамбуле, по итогам которых были подписаны соглашения о создании коридора из украинских портов через Черное море в Турцию и далее в порты назначения.

В пятницу из Одессы сухогрузы Navistar, Rojen и Polarnet направились в Турцию, Великобританию и Ирландию. Их досмотрит совместная инспекционная группа в координационном центре в порту Стамбула. Первое судно Razoni с 26 тысячами тонн украинской кукурузы еще в среду прибыло в порт Стамбула, было проверено инспекторами и взяло курс на порт Триполи в Ливане.

В совместном заявлении Путина и Эрдогана по итогам переговоров в Сочи сказано, что нужно полностью выполнять стамбульские соглашения, "включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства".

Согласно условиям соглашения, подписанным 22 июля в Стамбуле, Россия не атакует порты, пока происходят перевозки, а Украина проводит суда через заминированные воды с помощью военных кораблей. Ожидается, что Украина вывезет 20 млн тонн зерна, что позволит предотвратить мировой голод и повышение цен на зерно.

Газ

После переговоров российская сторона сообщила: "Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях" (он не уточнил, что значит "частично").

Эрдоган же предложил Путину обсудить вопросы, связанные со строительством АЭС Аккую. Путин и Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Байрактар, которые есть на вооружении Украины, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Санкции

Российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций, которые страны Запада ввели в ответ на вторжение РФ в Украину, пишет газета The Washington Post.

В статье утверждается, что накануне переговоров президентов России и Турции украинская разведка перехватила соответствующее предложение российских властей.

Согласно перехвату, РФ призывает Турцию разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Это решение, отмечает The Washington Post, может помочь скрыть происхождение нефти и обойти санкции, в том числе нефтяное эмбарго ЕС.

Россия также просит открыть в государственных турецких банках счета для крупнейших финансовых структур РФ, а также позволить российским промышленным производителям работать внутри свободных экономических зон Турции.