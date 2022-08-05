Стали известны подробности убийства главаря "Аль-Каиды" в Афганистане

Американские спецслужбы ликвидировали террориста на балконе дома без сопутствующих жертв.

Лидер торрористической организации "Аль-Каида" 71-лентний Айман аль-Завахири был убит ранним утром, когда вышел на балкон дома в центре Кабула, в котором жил. Две американские ракеты попали точно в цель. Сделать это удалось благодаря тщательному изучению привычек Завахири и особому типу ракеты - Hellfire, запущенной из дрона. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает BBC Украина.

Говоря о типе ракеты, отмечается, что после терактов 11 сентября 2001 года эта ракета класса "воздух-земля" с высокой точностью стала частью американских контртеррористических операций за рубежом. Ее можно запускать с вертолетов, самолетов, наземных установок и кораблей или беспилотника.

"При запуске ракеты из беспилотника оператор в комнате управления видит цель в режиме реального времени. Используя прицел на экране, оператор может "зафиксировать" цель и направить лазер. После запуска ракета следует за лазерным лучом, пока не попадет в цель, - сказано в статье.

Официальные лица США рассказали, что тщательно изучили образ жизни Завахири в его доме, в частности, его привычку выходить на балкон.

"Нужна почти стопроцентная уверенность, что это именно тот человек, и удар не должен привести к сопутствующим жертвам или повреждениям. Для этого нужно терпение", - рассказал экс-чиновник ЦРУ Марк Полимеропулос.

Он добавил, что для удара по Завахире американским разведчикам пригодился опыт в отслеживании членов "Аль-Каиды" и других террористических мишеней.

Напомним, Соединенные Штаты убили лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.

Ранее в США также заявляли о ликвидации главаря "Аль-Каиды" в Сирии. перед этим в сирийском городе Эт-Танф с помощью дронов была обстреляна ракетами военная база США.

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