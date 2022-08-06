ЕК выделит Украине 8 млрд евро - Politico

Комиссия стремится получить одобрение Европарламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре.

Еврокомиссия разработала новый проект уже обещанной финансовой помощи Украине в размере восьми млрд евро: пять млрд дадут как кредиты, три млрд как безвозвратные гранты. Об этом в яптницу, 5 августа, сообщает европейское издание Politico.

"Новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии в поддержку кредитов для Украины на сумму до девяти миллиардов евро", - объясняет издание.

Новый проект пришлось разработать после того, как Германия отказалась предоставить гарантии для предоставления Украине кредитов на сумму до 9 млрд евро. В Берлине говорили, что у Украины и так большие долги, поэтому деньги нужно выделять в виде грантов – как это сделала сама Германия.

Также в Германии выступили за более справедливое распределение финансового бремени и указали на то, что некоторые страны ЕС до сих пор воздерживаются от выделения помощи Киеву.

Такую позицию поддержали Италия и Франция, также оказавшие двустороннюю помощь, поэтому Еврокомиссия была вынуждена вернуться к пересмотру плана.

По словам источника издания, ЕК стремится получить одобрение Европарламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре.

"Пакет будет включать в себя гранты, которые не нужно возвращать, а также кредиты", - подчеркивает Politico.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Северная Македония подарила Украине танки Т-72. На вооружении страны находилась 31 единица этой бронетехники.

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