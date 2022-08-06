В США заявили о "безответственности" Китая

Китай объявил о прекращении диалога с США по ряду вопросов, в том числе между военными командирами о театрах военных действий на разных континентах и по вопросам изменения климата. Об этом в пятницу, 5 августа, ообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Китая также заявило, что оно также приостанавливает обмен мнениями с Вашингтоном по вопросам борьбы с трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что приостановка Китаем диалога с США по изменению климата "безответственна".

Спикера администрации США по национальной безопасности Джон Кирби цитирует The Independent.

Он подчеркнул, что Китай, обрывая контакты, считает, что своими действиями наказывает Соединенные Штаты, но на самом деле "создает проблему для всего мира".

"На самом деле они наказывают весь мир, для которого изменение климата не знает географических границ", - заявил он.

"Наибольший в мире загрязнитель парниковыми газами сейчас отказывается обсуждать важнейшие шаги, которые ему необходимо предпринять для преодоления климатического кризиса, поражающего наших партнеров - от повышения уровня воды на островах Тихого океана до лесных пожаров в Европе", - подчеркнул представитель Белого дома.

Со своей стороны заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол указал на то, что Китай находится в процессе увеличения своего ядерного арсенала в три-четыре раза.

"Китай находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами - в три или даже в четыре раза", - сказал он.

Кол отметил, что американская администрация ранее слышала заявления КНР о намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Вашингтоне "не видят действительной готовности Пекина к такой работе".

Ранее Китай призвал все страны мира заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми.

"Все ядерные державы должны поддержать политику Китая, отвергающую возможность нанесения первого удара, и заключить многостороннее соглашение об отказе от использования ядерного оружия первыми, предпринять усилия для создания зон, свободных от ядерного оружия, предотвращения неавторизованного использования ядерного оружия, создания обязывающих международных инструментов по гарантиям безопасности", - заявляли в КНР.

По словам главы департамента Министерства иностранных дел КНР Фу Цуна, запасы ядерного оружия в Китае находятся "на минимально необходимом уровне для обеспечения национальной безопасности".

Ранее сообщалось, что Китай приостанавливает сотрудничество с США в ряде областей из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань.