В Пакистане во время сильнейших дождей погибли сотни людей
Наводнения, вызванные аномально сильными муссонными дождями, за последний месяц унесли жизни по меньшей мере 549 человек в Пакистане, причем больше всего пострадали отдаленные общины в бедной юго-западной провинции Белуджистан. Об этом в пятницу, 5 августа рассказывает Reuters.
"Страну накрыли сильнейшие за последние 30 лет наводнения, которые были спровоцированы аномальными муссонными дождями - в июле осадков выпало на 133% больше, чем в среднем за последние три десятилетия", - сообщает агентство.
Указано, что в юго-западной провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном и Афганистаном выпало на 305% больше осадков, чем в среднем за год.
Кроме погибших, наводнение повредило в стране более 46 200 домов. Также из-за нахлынувшей воды, многие населенные пункты оказались отрезанными от остального мира. Людям нехватает продовольствия.
Правительство и армия Пакистана создали лагеря для оказания помощи в пострадавших от наводнений регионах.
Cмотрите фотогалерею: В Пакистане во время сильнейших дождей погибли сотни людей
Напомним, в американском штате Кентукки из-за масштабного наводнения погибли по меньшей мере восемь человек, еще несколько пропали без вести.
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