Правительство провинции Белуджистан заявило, что ему нужно больше средств, и обратилось за помощью к международным организациям.

Наводнения, вызванные аномально сильными муссонными дождями, за последний месяц унесли жизни по меньшей мере 549 человек в Пакистане, причем больше всего пострадали отдаленные общины в бедной юго-западной провинции Белуджистан. Об этом в пятницу, 5 августа рассказывает Reuters.

"Страну накрыли сильнейшие за последние 30 лет наводнения, которые были спровоцированы аномальными муссонными дождями - в июле осадков выпало на 133% больше, чем в среднем за последние три десятилетия", - сообщает агентство.

Указано, что в юго-западной провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном и Афганистаном выпало на 305% больше осадков, чем в среднем за год.

Кроме погибших, наводнение повредило в стране более 46 200 домов. Также из-за нахлынувшей воды, многие населенные пункты оказались отрезанными от остального мира. Людям нехватает продовольствия.

Правительство и армия Пакистана создали лагеря для оказания помощи в пострадавших от наводнений регионах.

Cмотрите фотогалерею: В Пакистане во время сильнейших дождей погибли сотни людей

Напомним, в американском штате Кентукки из-за масштабного наводнения погибли по меньшей мере восемь человек, еще несколько пропали без вести.

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