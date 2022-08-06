Северная Корея заявила о победе над Covid-19

В Северной Корее на протяжении уже недели не выявляют новые случаи "лихорадки", которая предположительно является COVID-19.

Северная Корея утверждает, что все больные лихорадкой выздоровели после вспышки COVID-19, передает ВВС со ссылкой на средства массовой информации КНДР.

По сообщениям северокорейских медиа, в стране победили вирус. "Все пациенты, которые ранее заразились, выздоровели", - отметило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Власти страны заявили, что противоэпидемическая ситуация в КНДР вступила в определенную фазу стабильности.



"КНДР удвоит усилия по поддержанию совершенства в осуществлении государственной противоэпидемической политики и мер и будет комплексно проводить работу по дальнейшему ужесточению противоэпидемической системы", - заявили представители власти.



Отмечается, что такая работа будет включать усиленный мониторинг новых разновидностей COVID-19 и меры по быстрой мобилизации медицинских работников в случае кризисной ситуации.

Вспышка "лихорадки" началась в Северной Корее в мае. Государственные СМИ сообщали, что болезнь перенесли около 4,77 млн граждан. Умерли от COVID-19 c конца апреля 74 человека.

Накануне сообщалось, что впервые с начала пандемии пекинский аэропорт начал принимать рейсы

Напомним, считается, что рынок морепродуктов в китайском городе Ухань с высокой вероятностью являлся эпицентром распространения коронавируса.

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