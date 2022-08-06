КНДР может присоединиться к войне в Украине на стороне РФ - СМИ

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын публично заявлял о полной поддержке действий режима Путина.

Северная Корея якобы готова прислать 100 тысяч своих солдат для поддержки российской армии в войне с Украиной. Как пишет в пятницу, 5 августа, издание New York Post, предложение КНДР оказать военную помощь России не удалось оперативно проверить, но его озвучил член общественного совета при минобороны России Игорь Коротченко.

"Есть сообщения, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы приехать и принять участие в конфликте", - сказал Коротченко в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

При этом российский пропагандист заявил, что северокрейцы якобы имеют "богатый опыт ведения контрбатарейной войны".

"Если Северная Корея выразит желание выполнить свой международный долг по борьбе с украинским фашизмом, мы должны им это позволить", - сказал Коротченко.

Ранее сообщалось, что армия РФ несет значительные потери в личном составе, поэтому пехоту пополняет жителями недавно захваченных городов и сел.

Тем временем в Украине готовятся к наступлению России на южном направлении в ближайшие недели.

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