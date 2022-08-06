РФ формирует новый корпус для войны в Украине - ISW

Кремль продолжает заменять украинских коллаборантов в оккупационных администрациях российскими чиновниками, отмечают в Институте изучения войны.

В России формируется новый добровольческий батальон Самара, который войдет в состав 3-го армейского корпуса ВС РФ. В него набирают мужчин в возрасте от 18 до 50 лет без обязательного военного опыта. Об этом в пятницу, 5 августа сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

В ISW указывают, что российские войска формируют 15-тысячный армейский корпус в Западном военном округе, базирующийся в Мулино Нижегородской области.

В свою очередь, губернатор Омской области Александр Бутков также сообщил, что Омская область продолжает формирование трех добровольческих батальонов - Иртыш, Авангард и Омь - для перекидывания на Донбасс и предоставления инженерной, медицинской и материально-технической поддержки уже сформированым батальонам.

Также ISW пишет, что российские войска провели безуспешные наземные штурмы населенных пунктов к югу от Бахмута и безуспешно пытались продвинуться в Лозовую в Херсонской области. Также россияне провели несколько ограниченных наземных атак к северу, северо-западу и юго-западу от Донецка.

"Российские и украинские войска обменялись тяжелым артиллерийским огнем в Песках, что свидетельствует о том, что россияне вряд ли возьмут полный контроль над Песками", - заявили аналитики.

Также они предположили, что оккупационные власти, вероятно, активизируют работу по паспортизации и введению рублей, сбору данных гражданского населения на оккупированных территориях в рамках подготовки к будущим псевдореферендумам.

"Кремль продолжает заменять украинских коллаборационистов в оккупационных администрациях российскими чиновниками", пишет ISW.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы боевых действий на юге.