В США при пожаре погибла семья из 10 человек

Все погибшие являлись родственниками пожарного Гарольда Бейкера, который приехал на вызов.

В американском штате Песнильвания произошел пожар в жилом доме, жертвами которого стали 10 человек, включая троих детей. Об этом со ссылкой на полицию сообщил CBS News в пятницу, 5 августа.

Трагедия произошла городе Нескопек. По информации телеканала, все погибшие являлись членами одной семьи и родственниками пожарного Гарольда Бейкера, который приехал на вызов.

"Бейкер сказал, что адрес, изначально указанный для звонка, был соседним домом, но он понял, что это дом его семьи, когда пожарная машина подъехала к месту", – говорится в публикации.

Сам пожарный в интервью местным СМИ рассказал, что среди погибших были его сын, дочь, тесть, зять, невестка, трое внуков 5, 6 и 7 лет, а также другие родственники. Самому старшему из погибших было 79 лет. Еще троим удалось спастись из горящего здания. Всего в доме, по словам Бейкера, проживали 14 человек.

Огонь полностью уничтожил двухэтажное здание. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. По словам очевидцев, пламя сначала охватило переднее крыльцо, перед этим соседи слышали громкий звук или взрыв.

Накануне сообщалось, что в Таиланде при пожаре в ночном клубе погибли 13 человек. Еще несколько десятков посетителей заведения пострадали.

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