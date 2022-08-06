В Хорватии перевернулся автобус с паломниками из Польши, 11 жертв

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уже провел срочные переговоры с главой правительства Хорватии Андреем Пленковичем.

На северо-западе Хорватии произошла крупная дорожная авария. Перевернулся автобус с польскими паломниками, в результате чего 11 человек погибли, а еще 34 пострадали. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter в субботу, 6 августа.

"Сегодня утром в трагической аварии в Вараждине (Хорватия) 11 человек погибли, 34 получили ранения и были госпитализированы. Это паломники, которые направлялись в Меджугорье. Хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших", – написал Моравецкий.

Он добавил, что в связи с ДТП провел срочные переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Между тем Reuters утверждает, что число жертв ДТП уже достигло 12, а пострадавших – 43. При этом 18 человек в тяжелом состоянии. Из-за аварии в направлении Загреба на A4 работает только одна полоса.

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