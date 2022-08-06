Китай продлил учения вокруг Тайваня

Власти Китая заявили о продлении военных учений вокруг Тайваня до 15 августа. Изначально они были объявлены до 7 августа.

Основное внимание уделено тестированию возможностей ударных систем и нападению с моря.

Вход судов в южной части Желтого моря на период учений запрещен.

В свою очередь Минобороны Тайваня заявило, что во время учений Китай фактически репетировал атаку на остров, пишет Reuters.

По данным ведомства, несколько китайских кораблей и самолетов выполняли миссии в Тайваньском проливе, некоторые из них пересекли неофициальную линию разграничения между островной страной и КНР.

Армия Тайваня в ответ развернула патрульные воздушные разведывательные силы и корабли для наблюдения и перевела ракеты берегового базирования в режим ожидания.

Ведомство также сообщило, что в пятницу вечером запустило ракеты в ответ на пролет семи беспилотников и неопознанных самолетов над островами у побережья материкового Китая.

Напомним, в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй армия КНР начала военные учения с запусками ракет в Тайваньском проливе.