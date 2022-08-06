Байден получил отрицательный тест на коронавирус

Американский президент заразился коронавирусом 21 июля. С тех пор у него были отрицательные и положительные тесты.

Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор в субботу, 6 августа.

"Сегодня утром его антигенный тест дал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент на всякий случай продолжит соблюдать строгий режим самоизоляции - пока не сдаст отрицательный тест во второй раз.

Напомним, 21 июля стало известно, что Байден заразился коронавирусом. Спустя несколько дней сообщалось, что у него практически полностью исчезли симптомы болезни. А 27 июля Байден сообщил, что сдал отрицательный тест. Но позже он снова получил положительный результат.

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