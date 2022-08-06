Банки Турции будут принимать российские карты "Мир"

Турецкие банки начали процесс внедрения работы с российской платежной системой "Мир", с ними будут работать пять банков. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Bloomberg в субботу, 6 августа.

Он заявил, что это будет облегчением как для российских туристов, так и для самой Турции.

Эрдоган говорит, что в работе по переходу на систему "Мир" уже есть серьезные подвижки.

Как сообщалось, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным накануне в Сочи Эрдоган сообщил, что Турция будет платить за российский газ в рублях.

Подробно об итогах визита Эрдогана к Путину читайте в материале Корреспондент.net.