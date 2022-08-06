Израиль предложил севору Газа перемирие

Израиль готов прекратить военную операцию против "Исламского джихада" в секторе Газа, если террористы прекратят ракетные удары. Об этом в субботу, 6 августа, заявил министр финансов Израиля Авигдор Либерман, сообщает The Times of Israel .

"Если "Джихад" объявит о прекращении огня, мы также прекратим огонь", - сказал министр.

По словам Либермана, ликвидированный главарь террористов "был не только бомбой замедленного действия, но и управлял бомбами замедленного действия".

"Мы, конечно, не ищем войны или конфронтации, но мы не готовы жить под чьими-то угрозами. Я надеюсь, что это сообщение было четко услышано", - добавил министр.

По данным Армии обороны Израиля, за первые сутки операции "Рассвет" из сектора Газа в ответ на авиаудары выпустили около 350 ракет. Из них 94 упали в секторе Газа и еще 29 - в Средиземном море, в том числе две возле Тель-Авива.