Израиль предложил севору Газа перемирие
Израиль готов прекратить военную операцию против "Исламского джихада" в секторе Газа, если террористы прекратят ракетные удары. Об этом в субботу, 6 августа, заявил министр финансов Израиля Авигдор Либерман, сообщает The Times of Israel.
"Если "Джихад" объявит о прекращении огня, мы также прекратим огонь", - сказал министр.
По словам Либермана, ликвидированный главарь террористов "был не только бомбой замедленного действия, но и управлял бомбами замедленного действия".
"Мы, конечно, не ищем войны или конфронтации, но мы не готовы жить под чьими-то угрозами. Я надеюсь, что это сообщение было четко услышано", - добавил министр.
По данным Армии обороны Израиля, за первые сутки операции "Рассвет" из сектора Газа в ответ на авиаудары выпустили около 350 ракет. Из них 94 упали в секторе Газа и еще 29 - в Средиземном море, в том числе две возле Тель-Авива.
Система противовоздушной обороны Железный купол перехватила 162 ракеты, перехватив 95,9% ракет, выпущенных по населенным пунктам.
Тем временем, вечером в субботу ракетные удары продолжаются. В частности, под огнем города Сдерот и Эшколь, несколько ракет перехвачены после включения сирен в Ашдоде.
Напомним, что Армия обороны Израиля накануне начала операцию Рассвет против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В ходе авиаударов ликвидирован Тайсир Джабари, лидер северного округа военного крыла Исламского джихада в Газе и еще несколько боевиков. есть жертвы среди мирного населения.
В ответ террористы начали массированный ракетный обстрел центра и юга Израиля.
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