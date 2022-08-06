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Израиль предложил севору Газа перемирие

Израильские военные готовы прекратить наносить удары по сектору Газа, если террористы прекратят запуски ракет.
Израиль предложил севору Газа перемирие

Израиль готов прекратить военную операцию против "Исламского джихада" в секторе Газа, если террористы прекратят ракетные удары. Об этом в субботу, 6 августа, заявил министр финансов Израиля Авигдор Либерман, сообщает The Times of Israel.

"Если "Джихад" объявит о прекращении огня, мы также прекратим огонь", - сказал министр.

По словам Либермана, ликвидированный главарь террористов "был не только бомбой замедленного действия, но и управлял бомбами замедленного действия".

"Мы, конечно, не ищем войны или конфронтации, но мы не готовы жить под чьими-то угрозами. Я надеюсь, что это сообщение было четко услышано", - добавил министр.

По данным Армии обороны Израиля, за первые сутки операции "Рассвет" из сектора Газа в ответ на авиаудары выпустили около 350 ракет. Из них 94 упали в секторе Газа и еще 29 - в Средиземном море, в том числе две возле Тель-Авива.

Система противовоздушной обороны Железный купол перехватила 162 ракеты, перехватив 95,9% ракет, выпущенных по населенным пунктам.

Тем временем, вечером в субботу ракетные удары продолжаются. В частности, под огнем города Сдерот и Эшколь, несколько ракет перехвачены после включения сирен в Ашдоде.

Напомним, что Армия обороны Израиля накануне начала операцию Рассвет против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. В ходе авиаударов ликвидирован Тайсир Джабари, лидер северного округа военного крыла Исламского джихада в Газе и еще несколько боевиков. есть жертвы среди мирного населения.

В ответ террористы начали массированный ракетный обстрел центра и юга Израиля.

 

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