ООН расследует массовые убийства жителей Мали "вагнеровцами" - СМИ

В одной из африканских деревень наемники убили порядка 30 человек, до этого ограбив их дома.

Наемники из ЧВК Вагнера подозреваются в массовых убийствах гражданских в Мали. Об этом говорится в соответствующем отчете ООН, пишет в субботу, 6 августа, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так, в документе описаны несколько фактов уничтожения мирного населения упомянутой африканской страны. В частности, рассказывается об убийстве 33 человек в одной из деревень.

По данным ООН, инцидент произошел в марте текущего года, когда в небольшой населенный пункт прибыла "группа белокожих солдат". Военные ограбили дома, связали мужчин и подростков и вывезли их в неизвестном направлении.

Тела похищенных людей были обнаружены на следующее утро в четырех километрах от деревни. Людей застрелили, а их тела пытались сжечь.

В отчете указано, что "вагнеровцы" находятся на территории Мали для поддержки местного правительства.

Ранее сообщалось, что в Африке наемники ЧВК Вагнера оказывают услуги военной охраны в обмен на добычу полезных ископаемых или сырья. В частности, компания получила выгодное разрешение на вырубку лесов в Центральноафриканской Республике.

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