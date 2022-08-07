Волкер спрогнозировал сроки войны в Украине

Сверхтяжелые времена еще впереди, после зимы будет очень трудно, заявил американский дипломат.

Война в Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом следующего года. Таким прогнозом поделился бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в беседе с украинскими журналистами в субботу, 6 августа.

"Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди… Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом", - сказал он.

При этом дипломат отметил, что следующая зима будет тяжелой для всей Европы - из-за проблем с энергоресурсами.

"Я считаю, что эта зима будет тяжелая для всех: Европы, Украины и для России тоже. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную", - подчеркнул Волкер.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине точно завершится в течение 2,5 лет.

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