Подозревают в шпионаже: полиция Косово схватила российскую пропагандистку

Попытка задержанной проникнуть в регион сейчас свидетельствует о причастности России к деятельности по дестабилизации Косово.

На погранпереходе на севере Косово задержана россиянка Дарья Асланова. Ее обвиняют в шпионаже. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля.

По его словам, попытка задержанной проникнуть в регион, когда конфликт на Балканах обострился, свидетельствует о причастности России к деятельности по дестабилизации Косово.

Кроме того, Свечля отметил, что им известно, что Асламова участвовала в боевых действиях в Украине, пропагандируя вторжение России.

"Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста", - написал министр.

Россиянка будет задержана, пока власти не выяснят цели ее визита.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украину РФ потеряла 50% возможностей для шпионажа в Европе - страны ЕС выдворили более 400 офицеров российских разведведомств.

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