Оружие РФ больше не хотят покупать из-за неудач в Украине – Британия

На российский ВПК также давят санкции и потребность в вооружении для фронта.

Россия считает одним из самых важных экспортных успехов свою оборонную промышленность. Однако сейчас потенциал страны находится под огромным давлением. Оружие РФ больше не хотят покупать из-за неудач в войне в Украине, а те заказы, что есть, страна не способна выполнить. Об этом сообщает британское Минобороны, ссылаясь на разведку.

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Так, разведчики указывают, что доверие к российскому вооружению было сильно подорвано. Дело в том, что теперь оно ассоциируется с неудачами оккупантов и его низкой эффективностью в войне против украинского народа.

Кроме того, эксперты говорят, что РФ не может выполнить ряд уже имеющихся экспортных заказов, например, на боевые бронированные машины. Причинами является огромный спрос на них для своих войск в Украине, а также западные санкции, влияние которых лишь усиливается.

Отметим, что по состоянию на 11 августа ВСУ уничтожили 4 100 таких машин рашистов.

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В пример Британия приводит Беларусь, которая накануне обнародовала информацию о новой модернизации основного боевого танка Т-72Б. Причем ее сделали внутри страны.

Разведка объясняет, что Минск был вынужден пойти на такой шаг в качестве альтернативы программы модификации танка, которая была заказана у российской госкомпании "Уралвагонзавод".

Напомним, что в это же время ВСУ продолжают накапливать вооружение и технику. Например, Великобритания решила передать нашим воинам еще три РСЗО M270 и "значительное количество" ракет.

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