В Беларуси раздались взрывы на военном аэродроме россиян

Минобороны Беларуси уже успело сделать официальное заявление

В Беларуси на территории военного аэродрома "Зябровка" ночью прогремели взрывы, очевидцы сообщают о хорошо заметных вспышках. Об этом сообщила мониторинговая группа “Беларускі Гаюн”.

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“Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00:30 было не меньше 8-и вспышек”, – говорится в сообщении.

Также очевидцы говорят об ударной волне, которые исходила от вспышек.

В пресс-службе Министерства обороны Беларуси уже заявили, что произошло случайное возгорание техники.

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"10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению", – говорится в сообщении.

Отметим, что, по неофициальной информации, некоторое время назад этот аэродром был передан в полное распоряжение российской армии.

Напомним, на днях серия мощных взрывов произошла на военном аэродроме россиян в оккупированном Крыму. По данным СМИ, захватчики потеряли 25 единиц авиатехники и более полсотни военнослужащих.

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