Лоукостеры вынуждены поднимать цены на свои услуги

Эра авиабилетов по 10 евро закончилась. Из-за существенного роста цен на топливо воздушные путешествия даже на лоукостерах станут заметно дороже. Об этом заявил исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири, пишет “Европейская правда”.

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"Нет сомнения, что на нижнем уровне рынка наши действительно дешевые разрекламированные тарифы – за один евро, за 0,99 евро, даже за 9,99 евро – я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет", – сказал он.

По словам О'Лири, если ранее средняя стоимость авиабилета у Ryanair составляла около 40 евро, то в ближайшие годы ценник вырастет до 50 евро. При этом он отмечает, что люди продолжат часто летать, несмотря на рост стоимости жизни.

Напомним, МИД Чехии выступил за введение запрета ЕС на выдачу виз россиянам. Граждане страны-агрессора должны понимать, что воинственная политика их государства имеет последствия, отметил глава ведомства.

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