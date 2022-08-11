Сейм Латвии признал РФ страной, поддерживающей терроризм

Латвийский парламент сделал заявление по войне в Украине

Сейм Латвии признал атаки российской армии на мирное население Украины терроризмом, а саму Россию – государством, поддерживающим терроризм. Об этом сообщает издание BB.lv.

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В заявлении латвийского парламента подчеркивается, что Россия целенаправленно выбрала стратегию по запугиванию мирного населения, чтобы деморализовать украинский народ и армию и тем самым парализовать способность Украины обороняться.

В этом контексте латвийские депутаты осудили военную агрессию России, осуществляемую при поддержке и участии белорусского режима. Сейм призвал евроатлантическое сообщество и другие страны усилить санкции против России, чтобы помешать российской армии продолжать вторжение в Украину.

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Также депутаты призвали увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины, изолировать Россию от международных организаций, немедленно приостановить выдачу туристических виз россиянам.

Напомним, МИД Чехии выступил за введение запрета ЕС на выдачу виз россиянам. Граждане страны-агрессора должны понимать, что воинственная политика их государства имеет последствия, отметил глава ведомства.

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