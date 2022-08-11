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В Курской области РФ получили ранения три пограничника - соцсети

В результате обстрела трое сотрудников пограничной службы были ранены и доставлены в больницу.
В Курской области РФ получили ранения три пограничника - соцсети
Граница с РФ / Соцсети

Трое пограничников пострадали в результате обстрела их позиций в Глушковском районе Курской области РФ. Об этом сообщает российский ТГ-канал Baza.

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"По предварительным данным, очередной обстрел начался 10 августа около 7 утра. Атака была осуществлена минометными снарядами неустановленного калибра. В результате обстрела трое сотрудников пограничной службы были ранены и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.

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