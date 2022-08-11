Рекордная засуха в Европе. Что происходит

Франция созывает кризисный штаб для контроля ситуации, в Испании уже готовятся к неурожаю, в Нидерландах спасают дамбы, в некоторых районах Германии - чрезвычайная засуха самого высокого уровня предупреждения.

Каждый регион страдает от небывалой засухи по-своему. Где-то горят леса, а в другом месте из-за засухи наоборот возникает угроза затопления больших территорий. Как такое возможно?

Франция: атомные электростанции невозможно охладить

На юго-западе Франции из-за пожаров тысячи людей вынуждены покидать свои дома и перебираться в регионы, меньше страдающие от жары и засухи. Пламя уже охватило площадь размером с 11 тыс. футбольных полей, сообщают информационные агентства. Из-за самой продолжительной засухи, которая когда-либо была во Франции, французское правительство создала кризисный штаб, который будет контролировать ситуацию с питьевой водой в стране.

Леса горят, урожай засыхает, есть проблемы с энергоснабжением. В целях защиты животных и растений некоторым атомным электростанциям уже не разрешают или скоро запретят использовать значительно подогретую многодневной жарой воду из рек для охлаждения. Ведь после использования воду снова сбрасывают в водоемы, при этом температура сбрасываемой воды выше той, что была до процесса охлаждения реакторов, и это губительно для окружающей среды.

Как результат - электростанции генерируют меньше электроэнергии, чем было запланировано. При этом органы по надзору за ядерной энергетикой разрешили станциям до определенного уровня превысить температурные нормы. До критической ситуации пока не дошло, но степень нервозности возрастает.

Испания: фермеры готовятся к катастрофически низким урожаям

После нескольких месяцев без дождя и рекордной жары водохранилище Виньюэла в провинции Малага сейчас заполнено только на 12 процентов и фактически превратилось в большую лужу. "Ситуация драматическая", - говорят фермеры, которые вынуждены были несколько недель назад свести к минимуму количество воды из водохранилища, используемое для орошения сельхозугодий. Последствия - катастрофические: в окрестностях водоема находится крупнейший в Европе сад авокадо. И это вечнозеленое плодовое растение сейчас без воды умирает.

Перспективы у фермеров в Испании в нынешнем сезоне - самые мрачные: они должны как-то подготовиться к неурожаю - морально и материально. Например, производители оливкового масла рассчитывают, что соберут лишь половину обычного урожая, и этот дефицит приведет к росту цен на оливковое масло, которое и без того в Европе стоит не так уж мало.

Нидерланды: засуха наносит вред дамбам, защищающим сушу от моря

Когда говорят о проблемах, возникающих из-за жары и засухи, чаще вспоминают о южных странах: Испании, Португалии, Франции, Греции, Италии. Однако и в более северных регионах Европы страдают от рекордно жаркого и засушливого лета.

Две трети населения Нидерландов проживает в регионах, расположенных ниже уровня моря. Роттердам и Амстердам были бы затоплены, если бы не было дамб и дренажных систем, защищающих сушу от воды. Многие сотни километров дамб построены из торфа, который похож на губку: если материал высыхает от жары и засухи, он становится легким и пористым - в дамбах могут появляться дыры и трещины, что угрожает их устойчивости.

Этим летом крупных прорывов дамб еще не было, но власти Нидерландов разработали план действий на случай экстремальной засухи и усиленно контролируют дамбы: сотрудники водного хозяйства и волонтеры ходят вдоль них в поисках трещин. Каждое повреждение фиксируется, если осенних дождей будет недостаточно для того, чтобы "залечить все раны", дамбы дополнительно польют водой.

Небольшие дамбы, сооруженные в основном внутри страны вдоль каналов и рек, орошаются со специальных лодок. На прошлой неделе в связи с засухой в Нидерландах было объявлено чрезвычайное положение. Главная задача сейчас - обеспечить сохранность жизненно важных дамб, на втором месте - обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды.

В Амстердаме городские дамбы, чтобы они оставались влажными и, следовательно, достаточно тяжелыми, поливают из пожарных шлангов.

Германия: засыхают деревья, страдает судоходство

По данным Центра имени Гельмгольца по исследованию окружающей среды, в некоторых районах Германии речь уже идет о чрезвычайной засухе самого высокого уровня предупреждения. Как сообщает сайт Wetter.de, нынешнее лето - самое засушливое из всех с момента начала регистрации погоды в стране в 1881 году. Оно значительно превосходит лето 2018 года, которое также было очень засушливым.

Прогноз погоды на ближайшие дни в Германии неутешительный: сильных ливней не ожидается.