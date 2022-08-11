Взрывы на аэродроме в Беларуси: появились новые детали

Уничтожен танк Т-72 и боекомплект - около 10 снарядов, а также российский радиолокатор подсветки и наведения 92Н6Е.

В результате взрывов на военном аэродроме Зябровка в Беларуси были повреждены российский радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Отмечается, что в результате событий ночью был уничтожен танк Т-72 и боекомплект - около 10 снарядов. Подтверждением этого является то, что сегодня вблизи аэродрома Зябровка заметили МАЗ белорусских военных с надписью разминирование.

Как заявляет мониторинговая группа, вероятно, ночью на аэродроме также был уничтожен российский радиолокатор подсветки и наведения 92Н6Е, который помогает зенитно-ракетным комплексам обнаруживать цели и уничтожать их.

"Если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф, которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными", - сказано в сообщении.

По неподтвержденным данным, есть пострадавшие.

Напомним, в Гомельской области Беларуси на военном аэродроме Зябровка этой ночью произошло возгорание техники.

Как сообщалось, еще в начале июля Беларусь передала аэродром Зябровка под полный контроль России. Там обустроена российская военная база.