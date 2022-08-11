Швеция и Финляндия не выполнили требований относительно НАТО - МИД Турции
Обе страны пока не выполнили договоренности об экстрадиции "курдских террористов" в Турцию.
В Турции заявили, что не видят конкретных действий от Финляндии и Швеции, которые необходимы для того, чтобы Анкара одобрила их заявки в НАТО.Об этом заявляетминистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Daily Sabah.
По его словам, Швеция и Финляндия пока не выполнили договоренности об экстрадиции "курдских террористов" в Турцию.
Он также добавил, что Стокгольм и Хельсинки предложили Анкаре провести встречу по этому вопросу в августе.
"Мы надеемся, что наша первая встреча состоится 26 августа", - рассказал министр.
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