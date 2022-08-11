В Германии и Австрии разразился скандал из-за вин с Гитлером

Фирме пытались запретить производить "диктаторские вина", но сделать это можно только после принятия специального закона.

В Германии и Австрии разразился скандал из-за того, что туристы якобы покупают вино итальянского производителя Vini Lunardelli с Адольфом Гитлером на этикетке. Об этом сообщает The Times.

Коллекция вин с Гитлером сопровождается фразами типа Mein Führer (Мой фюрер), Sieg Heil (нацистское поздравление) и Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer (Один народ, один рейх, один фюрер). Еврейские организации ранее выражали протест против продажи вин, но безуспешно.

Как пишет издание, на этой неделе известный австрийский пластический хирург Дагмар Миллези заявила, что увидела десятки вин с Гитлером в одном из супермаркетов.

"Работница магазина сказала мне, что немецкие туристы очень любят покупать эти вина, и они, очевидно, пользуются там большой популярностью. Она даже была шокирована моими возмущением", - рассказала Миллези.

Некоторые немецкие СМИ назвали ситуацию "скандальной".

Vini Lunardelli уже более 25 лет производит тематические вина с диктаторами на этикетках (Сталиным, Лениным, Че Геварой, Наполеоном и Франциско Франко). Фирме пытались запретить производить "диктаторские вина", но еще в 2018 году тогдашняя мер итальянского города Римини Андреа Ньясси заявила, что сделать это можно только после принятия специального закона.

В США на аукцион выставили наручные часы, принадлежащие Адольфу Гитлеру. Их планируют продать примерно за четыре млн долларов.