Началось экстренное заседание СБ ООН по ЗАЭС

Радиационная угроза вокруг ситуации на Запорожской АЭС пока не наблюдается, но ситуация может кардинально измениться в любой момент.

Началось экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг ЗАЭС. Трансляцию в четверг, 11 августа, можно посмотреть на официальном канале ООН в YouTube.

В ходе заседания Совбеза ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Украину и Россию позволить представителям организации посетить Запорожскую атомную электростанцию как можно скорее и выразил готовность возглавить такую миссию.

Гросси добавил, что на Запорожской АЭС "ситуация может измениться в любой момент".

"По последней информации, наша оценка такова: непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, но это может измениться в любой момент", - заявил Гросси.

При этом он отметил, что все военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции, должны быть немедленно прекращены.

В свою очередь, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Напомним, сегодня, 11 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

Оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС. В последний раз была ранена сотрудница атомной станции.

На прошлой неделе командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил о ее минировании и готовности взорвать.