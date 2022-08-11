Началось экстренное заседание СБ ООН по ЗАЭС
Началось экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг ЗАЭС. Трансляцию в четверг, 11 августа, можно посмотреть на официальном канале ООН в YouTube.
В ходе заседания Совбеза ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Украину и Россию позволить представителям организации посетить Запорожскую атомную электростанцию как можно скорее и выразил готовность возглавить такую миссию.
Гросси добавил, что на Запорожской АЭС "ситуация может измениться в любой момент".
"По последней информации, наша оценка такова: непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, но это может измениться в любой момент", - заявил Гросси.
При этом он отметил, что все военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции, должны быть немедленно прекращены.
В свою очередь, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.
Напомним, сегодня, 11 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.
Оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС. В последний раз была ранена сотрудница атомной станции.
На прошлой неделе командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил о ее минировании и готовности взорвать.