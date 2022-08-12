Иран обучил военных РФ работе с его беспилотниками - Госдеп
Российские военные прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников. Об этом в четверг, 11 августа соощает Reuters со ссылкой на данные Госдепа.
В частности, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель сообщил, что российские военные проводили тренировки с беспилотниками в Иране в течение последних нескольких недель.
По его словам, передача Ираном беспилотников России "потенциально подпадает под многочисленные санкции".
"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены использованием и распространением Ираном БПЛА. Они использовались для нападения на американские войска, наших партнеров в регионе и международные организации", - заявил он.
Ранее СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана открыть в России завод по производству беспилотников Bayraktar. Официально данная информация не подвтерждена.
Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводам, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников, рассчитывая на получение российских военных самолетов Су-35.
До этого сообщалось, что Иран подписал с РФ соглашение об экспорте деталей и авиаоборудования.