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Иран обучил военных РФ работе с его беспилотниками - Госдеп

Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины, сообщили в Белом доме.
Иран обучил военных РФ работе с его беспилотниками - Госдеп

Российские военные прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников. Об этом в четверг, 11 августа соощает Reuters со ссылкой на данные Госдепа. 

В частности, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель сообщил, что российские военные проводили тренировки с беспилотниками в Иране в течение последних нескольких недель.

По его словам, передача Ираном беспилотников России "потенциально подпадает под многочисленные санкции".

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены использованием и распространением Ираном БПЛА. Они использовались для нападения на американские войска, наших партнеров в регионе и международные организации", - заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана открыть в России завод по производству беспилотников Bayraktar. Официально данная информация не подвтерждена.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводам, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников, рассчитывая на получение российских военных самолетов Су-35.

До этого сообщалось, что Иран подписал с РФ соглашение об экспорте деталей и авиаоборудования.

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