Долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении восьми лет.

Миграционная служба МВД Турции с начала августа приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам. За ними признали статус "соотечественников с тюркскими корнями". Об этом в четверг, 11 августа пишет издание Anadolu.

Ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции.

Известно, что долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении восьми лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.

Желающие воспользоваться этим правом смогут обратиться в региональные управления миграции с необходимыми документами, предварительно записавшись на встречу.

Согласно официальным данным, только 5% иностранцев, проживающих в Турции, имеют долгосрочный вид на жительство. При этом долгосрочный вид на жительство имеют 75% проживающих в Турции иностранцев с тюркскими корнями.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные власти провели очередные незаконные обыски в домах семи крымских татар в аннексированном Крыму. Трое из них были увезены в неизвестное место.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/258086-turciya-nachala-vydavat-krymskim-tataram-dolgosrochnyy-vid-na-zhitelstvo