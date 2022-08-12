Вучич заявил об угрозе для сербов в Косово

Глава Сербии анонсировал проведение переговоров с "американскими чиновниками" в ближайшие дни.

Косово "под предлогом борьбы с преступностью" якобы готовится к "ликвидации" сербского населения в своих северных районах. Об этом в четверг, 11 августа заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает N1.

При этом глава Сербии заявил, что утверждение полиции Косово о том, что в них стреляли у границы с Сербией, ложны, и добавил, что Белград "не позволит никому, даже НАТО" стрелять в сербских военных на границе с Косово.

"Те, кто говорят о нейтрализации так называемых криминальных структур на севере Косово - я предупреждаю вас даже не пытаться что-нибудь такое провернуть", - сказал сербский президент.

Также Вучич анонсировал проведение переговоров с "американскими чиновниками" в ближайшие дни и в очередной раз заверил, что Сербия не согласится ни на один шаг, который будет навязывать косовским сербам что-либо.

Напомним, ситуация в Косово осложнилась в воскресенье, 31 июля, на фоне решения властей о запрете с 1 августа въезда автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово якобы готовит нападение на сербов в северных районах частично признанного государства.

После реакции США Косово решило отсрочить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. В Приштине подчеркнули, что пойдут на уступки, как только сербы, протестующие против нововведений, разберут баррикады.