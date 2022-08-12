В Германии дважды за вечер изнасиловали украинскую беженку

Двое насильников не были между собой знакомы, однако совершили насилие над девушкой практически в одно и то же время.

В Германии двое мужчин обвиняются в жестоком изнасиловании 18-летней беженцы из Украины. Об этом в четверг, 11 августа сообщает Daily Mail.

Согласно выводам следствия изнасилование произошло по очереди, с интервалом в несколько минут.

Сообщается, что 38-летний тунисец Рашид Б. и 26-летний Абдуллахи А. из Нигерии якобы напали на 18-летнюю украинку, когда она возвращалась по месту своего жительства.

"Рашид следовал за девушкой прежде чем силой пробраться через дверь и напасть на нее в ее комнате. Уже через десять минут после того, как Рашид скрылся, второй вероятный преступник ворвался внутрь помещения, где на тот момент оставалась девушка и также совершил насильственные действия", - сообщили следователи.

Прокуратура Дюссельдорфа уточнила, что хотя изнасилования были совершены в скорейшей последовательности, обвиняемые не были знакомы друг с другом, и нет доказательств планирвоания преступления.

Напомним, в Хмельницком к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина за изнасилование 12-летней девочки.