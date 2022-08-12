В ФРГ оценили свои риски в случае аварии на ЗАЭС

Несколько лет назад такой сценарий относительно ЗАЭС немецкой стороной подробно рассматривался.

Риск для Германии в случае аварии на ЗАЭС - не высок. Об этом в четверг, 11 августа заявили в немецком Федеральном управлении по радиационной защите, пишет zdf.

Так, представитель управления Флориан Геринг, на вопрос журналистов, если в Запорожье произойдет массовый выброс радиоактивности, какое влияние это окажет на Германию, подчеркнул: "Пока у нас нет признаков выброса радиоактивных веществ".

Чиновник сказал, что несколько лет назад такой сценарий относительно ЗАЭС подробно рассматривался.

"Мы узнали, что, к счастью, только 17% всех погодных условий могут содержать загрязненный воздух в Германии. В большинстве случаев ветер будет дуть на восток и, следовательно, больше в сторону России", - сообщил Геринг.

Напомним, сегодня, 11 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

На прошлой неделе командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил о ее минировании и готовности взорвать.

При этом постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время своего выступления в Совбезе ООН призвал вывести российские войска с ее территории и вернуть контроль Украины над станцией.