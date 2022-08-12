Постпред РФ в ООН выступил против отвода российских войск от ЗАЭС

Генсек ООН призвал отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать размещения любых других военных сил или военного оборудования на этой территории.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции. Об этом в четверг, 11 августа, пишет Интерфакс.ru.

По его словам, Россия "защищает" захваченную украинскую АЭС от терактов.

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает.

Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - сказал он.

Известно, что Штаты на заседании СБ ООН заявили, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ к станции.

При том, постпред Украины при ООН Сергей Кислица подчеркнул, что Россия должна допустить на ЗАЭС миссию под руководством МАГАТЭ без каких-либо условий, разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружения со станции.

Напомним, сегодня, 11 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

Оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС. В последний раз была ранена сотрудница атомной станции.

На прошлой неделе командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил о ее минировании и готовности взорвать.