Постпред РФ в ООН выступил против отвода российских войск от ЗАЭС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции. Об этом в четверг, 11 августа, пишет Интерфакс.ru.
По его словам, Россия "защищает" захваченную украинскую АЭС от терактов.
"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает.
Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - сказал он.
Известно, что Штаты на заседании СБ ООН заявили, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ к станции.
При том, постпред Украины при ООН Сергей Кислица подчеркнул, что Россия должна допустить на ЗАЭС миссию под руководством МАГАТЭ без каких-либо условий, разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружения со станции.
Напомним, сегодня, 11 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.
Оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС. В последний раз была ранена сотрудница атомной станции.
На прошлой неделе командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил о ее минировании и готовности взорвать.