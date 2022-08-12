Казахстан решил экспортировать нефть в обход России

Пока речь идет об относительно небольших объемах, которые танкерами повезут в Азербайджан

Казахстан решил начать экспорт своей нефти в обход России. Часть поставок, начиная с сентября, поедет через Азербайджан. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что пока переговоры о начале таких поставок еще идут. Они ведутся на уровне главных нефтяных компаний двух стран – казахской “Казмунайгаз” и азербайджанской SOCAR. Речь идет о транзите 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод.

Как ожидается, контракт должны подписать до конца августа, и уже через месяц первая партия казахской нефти пойдет по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

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Кроме того, еще 3,5 млн тонн казахской нефти планируют ежегодно транспортировать по другому азербайджанскому трубопроводу, идущему в грузинский черноморский порт Супса.

Напомним, в июне, после отказа Казахстана, признать террористов “ЛДНР”, Россия внезапно заблокировала казахский нефтяной экспорт под предлогом ремонта трубопровода.

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