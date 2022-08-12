ESA начало переговоры о замене российских ракет Союз на SpaceX

SpaceX - не единственный вариант, который обсуждает космическое агентство. Другим вариантом может служить французская компания Arianespace, Япония или Индия.

Европейское космическое агентство (ESA) начало предварительные технические переговоры со SpaceX Илона Маска, которые могут привести к временному использованию установок-носителей компании после того, как РФ отозвала свои ракеты и двигатели в ответ на санкции.Об этом в комментарии Reuters заявил генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

По его словам, SpaceX - не единственный вариант, который обсуждает космическое агентство. Другим вариантом может служить французская компания Arianespace, Япония или Индия.

"Я бы сказал, что SpaceX является более оперативным из них и, безусловно, одним из резервных запусков, которые мы рассматриваем", - сказал Ашбахер.

Как отмечает Reuters, до сих пор Европа полагалась на три ракеты: европейскую Vega для малых грузов, российский Союз для средних и Ariane 5 (разработанный на французском Arianespace) для тяжелых.

Запуск нового поколения Vega C состоялся в прошлом месяце, запуск Ariane 6 был отложен до следующего года (более точная дата, по словам Ашбахера, станет известна в октябре). Именно после запуска Ariane 6 ЕКА предоставит министрам 22 стран свой резервный план. Кроме того, запуск ракеты нового поколения сейчас ожидает Япония.

При этом Ашбахер отметил высокую вероятность того, что потребуются резервные запуски.

"Мы, конечно, должны убедиться, что они (ракеты) подходят", - сказал он.

Сейчас ЕКА изучает техническую совместимость, коммерческое предложение для компании еще не направляли. SpaceX не ответила на запрос Reuters.

Ранее сообщалось, что Молдова запустила в космос свой первый спутник. Благодаря космическому аппарату молдавские ученые смогут приступить к исследованию космоса.

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