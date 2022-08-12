На границе с Эстонией огромные очереди из желающих покинуть РФ

По словам очевидцев, всего в очереди 753 транспортных средства. Из них 297 - это легковые автомобили.

На российско-эстонской границе в направлении Эстонии выстроилась большая очередь автомобилей. В сети публикуют соответствующие видео.

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По словам очевидцев, всего в очереди 753 транспортных средства. Из них 297 - это легковые автомобили.

Люди жалуются, что очередь продвигается очень медленно. Чтобы проехать, приходится ждать от 10 часов до суток.

Очереди на границе РФ и Эстонии может быть связанна с тем, что в Эстонии утвердили запрет на въезд для россиян с эстонскими визами. Он начинает действовать с 18 августа 2022 года.

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